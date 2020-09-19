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Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

Bekçilik başvuru parası nereye yatırılacak? 2020 1. dönem kapsamında 400 bekçi alımı için başvurular başladı. İstanbul'a gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvuru yapacak vatandaşlar, başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. Başvuru kılavuzu ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 13:33
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Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

Bekçilik başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları devam ediyor. 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alınacağı duyurulmuştu. Merakla beklenen başvurular 19 Eylül itibarıyla başladı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ücretlerin nereye yatırılacağını araştırıyor. Peki, bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL 19 Eylül 2020 saat 09:00'dan 02 Ekim 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

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Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,