Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?

Bekçilik başvuru parası nereye yatırılacak? 2020 1. dönem kapsamında 400 bekçi alımı için başvurular başladı. İstanbul'a gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvuru yapacak vatandaşlar, başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. Başvuru kılavuzu ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bekçilik başvuru ücreti ne kadar? 2020 Bekçilik parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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