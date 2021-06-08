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PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...
28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni polis alımına ilişkin son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. 27. Dönem POMEM sürecinde son aşamalara gelinirken, gözler yeni polis alımlarına çevrildi. 28. Dönem kapsamında POMEM'lere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:29Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:29