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Haberler Galeri PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni polis alımına ilişkin son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. 27. Dönem POMEM sürecinde son aşamalara gelinirken, gözler yeni polis alımlarına çevrildi. 28. Dönem kapsamında POMEM'lere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:29
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PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

Yeni polis alımı ne zaman yapılacak? 27. Dönem POMEM fiziki yeterlili sınavı ile ilgili detayların açıklanmasının ardından yeni polis alımlarının hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Polis olabilme umuduyla çalışmalarını sürdüren vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM başvuru ve sınav tarihi hneüz açıklanmadı. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardınan 28. Dönem ile ilgili detayların açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:

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PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.