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Haberler Galeri Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF final sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Mezun olabilme umuduyla final sınavına katılan öğrenciler ile kredi notunu yükseltmeye çalışanlar, bir yandan sonuçları beklerken bir yandan da bütünleme sınav tarihini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından konu ile iligli açıklama geldi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:39
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Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Eğitimini herhangi bir sebepten dolayı açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, bahar dönemi final sınavı sonuçlarını beklemeye başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından bütünleme sınavı hakkında açıklama geldi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

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Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre, sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da yani bugün gerçekleştirilecek. Buna göre, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek.

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Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı soruları ve cevapları LMS üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görüntüleyebilecekler.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

ATA AÖF onlnie sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Öğrencilerin sınav tarihleri aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı ATA AÖF tarafından duyurulacak. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.