Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF final sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Mezun olabilme umuduyla final sınavına katılan öğrenciler ile kredi notunu yükseltmeye çalışanlar, bir yandan sonuçları beklerken bir yandan da bütünleme sınav tarihini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından konu ile iligli açıklama geldi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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