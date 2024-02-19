Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

MANİPÜLE ETME PLANLAMASI

Büyük resmi oluşturamayınca lokal bir takım iş birliklerini modele dönüştürme çabası var. Esasen DEM Parti'nin İstanbul'da belli ilçeleri CHP'den garantilemek ve bu ilçelerin yönetimine oturarak Doğu ve Güneydoğu'daki performansını Türkiye'nin batısına da taşıdığı algısıyla buradan kendine göre yeni bir siyaset üretme ve Türkiye'nin gündemini manipüle etme planlaması var bu çok açık.