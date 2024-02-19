HaberlerGaleriÖzgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...
Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...
CHP'nin aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi muhalefete yönelik eleştirileri damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı toplantıda salonun dolmaması da dikkatlerden kaçmadı. Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmaması "üstü çizildi" şeklinde yorumlandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündeminin sıcak başlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:08Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:43