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Haberler Galeri Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

CHP'nin aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi muhalefete yönelik eleştirileri damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı toplantıda salonun dolmaması da dikkatlerden kaçmadı. Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmaması "üstü çizildi" şeklinde yorumlandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündeminin sıcak başlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:43
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Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

Parti içi muhalefete tepki gösterdi, aday gösterilmediği için CHP'den istifa edenleri hedef aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adayların objektif kriterlere göre belirlediğini savundu.

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Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

TOPLANTI SÖNÜK GEÇTİ

CHP'nin aday tanıtım toplantısı istifalar ve tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti.

Ankara Arena Spor Salonu'ndakı toplantıya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen katılmadı.


Genel Başkan Özgür Özel "Kurultayda Kılıçdaroğlu'na vefasızlık yapıldı" eleştirilerine yanıt verdi. Toplantının sönük geçmesi ve salonun dolmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmaması "üstü çizildi" şeklinde yorumlandı.

Ayrıca DEM ile uzlaşı sağlandığı için adaylıktan çekilen Esenyurt ile Güngören adayları da salonda yoktu.

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Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

CHP-DEM NE ŞEKİLDE İTTİFAK YAPIYOR?

Örtülüden açığa geçen ittifakın yeni adı "Kent uzlaşısı" mı oldu? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündeminin sıcak başlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

MANİPÜLE ETME PLANLAMASI

Büyük resmi oluşturamayınca lokal bir takım iş birliklerini modele dönüştürme çabası var. Esasen DEM Parti'nin İstanbul'da belli ilçeleri CHP'den garantilemek ve bu ilçelerin yönetimine oturarak Doğu ve Güneydoğu'daki performansını Türkiye'nin batısına da taşıdığı algısıyla buradan kendine göre yeni bir siyaset üretme ve Türkiye'nin gündemini manipüle etme planlaması var bu çok açık.