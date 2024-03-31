Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?

31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar ne zaman açılacak sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. Vatandaşlar, oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladılar. 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi, 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı. Peki oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak?