HaberlerGaleriOy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?
Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?
31 Mart yerel seçimlerinde oy dökümü ve sayımı saatleri, Pazar günü oy verme süreci devam ederken gündemin önemli bir maddesi haline geldi. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen süre içinde oy kullanacak ve ardından oy dökümü ve sayım işlemleri başlayacak. Özellikle "Oy sayımı saat kaçta başlayacak?" sorusu, seçmenler tarafından araştırılan konulardan biri olarak öne çıkıyor.