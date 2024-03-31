Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Türkiye genelinde oy verme süreci başladı. Doğu bölgelerinde saat 07.00'de, Batı bölgelerinde ise saat 08.00'de vatandaşlar oy kullanmaya başladılar. Ancak, seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmeleri gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara dikkat edilmediği takdirde oy geçersiz sayılabilir. Özellikle muhtarlık oy pusulalarıyla ilgili detaylar seçmenler tarafından merak edilmektedir. Bu pusulaların doğru bir şekilde zarfa konulması, oy geçerliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Peki muhtarlık kağıdına mühür basılır mı?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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