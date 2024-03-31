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Haberler Galeri Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Türkiye genelinde oy verme süreci başladı. Doğu bölgelerinde saat 07.00'de, Batı bölgelerinde ise saat 08.00'de vatandaşlar oy kullanmaya başladılar. Ancak, seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmeleri gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara dikkat edilmediği takdirde oy geçersiz sayılabilir. Özellikle muhtarlık oy pusulalarıyla ilgili detaylar seçmenler tarafından merak edilmektedir. Bu pusulaların doğru bir şekilde zarfa konulması, oy geçerliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Peki muhtarlık kağıdına mühür basılır mı?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:02
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Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Türkiye'de yerel yönetimlerin seçilmesi, demokrasinin temel taşlarından biridir. Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimleri, vatandaşların yerel yönetimler üzerinde doğrudan söz sahibi olmalarını sağlar. Özellikle muhtarlık seçimleri, yerel toplulukların günlük yaşamını doğrudan etkileyebilecek kararlarda önemli bir role sahip olması nedeniyle dikkat çeker. Peki muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

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Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Muhtarlık Seçimlerinde Oy Kullanma Süreci

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulur.

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Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Ancak 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulur ve bu zarf ayrı sandığa atılır. (Değişik : 28/12/1993 - 3959/14 md.)

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Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Muhtarlık Seçimlerinde Oy Pusulası Yönetimi

Oy kullanma işlemi sırasında, seçmenin birleşik oy pusulalarını katlayarak zarfa koyması ve zarfı yapıştırması gerekir. Daha sonra seçmen, mühürü sandık kurulu başkanına iade eder ve oyunu sandığa atar.

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Muhtar kağıdına mühür basılır mı? 2024 YSK Muhtar oy pusulası hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Oy Pusulasının Zarfa Konulması ve Sandığa Atılması

Seçmenler, oy pusulasını zarfa koyduktan sonra zarfı yapıştırıp sandığa atmaları gerekmektedir. Bu işlem, oy kullanma sürecinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için önemlidir.