Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri rehberi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılacak olan vatandaşlar, oy kullanma süreciyle ilgili bilgi almak için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı oy kullanma rehberine yöneliyor. Özellikle ilk kez oy kullanacak olan seçmenler, "Seçimlerde nasıl oy kullanacağım?" gibi soruları sıklıkla sorguluyor. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanacağım?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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