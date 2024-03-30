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Haberler Galeri Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri rehberi

Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri rehberi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılacak olan vatandaşlar, oy kullanma süreciyle ilgili bilgi almak için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı oy kullanma rehberine yöneliyor. Özellikle ilk kez oy kullanacak olan seçmenler, "Seçimlerde nasıl oy kullanacağım?" gibi soruları sıklıkla sorguluyor. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanacağım?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:49
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Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler için sandık başına gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmen, tarihin en uzun oy pusulasını kullanacak. İşte, oy kullanma süreci ve geçerli ile geçersiz oy durumlarına dair önemli bilgiler...

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Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Seçmen Bilgisi

Yaklaşık 61 milyon seçmen, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacak. Seçmenler, en uzunu 97 santimetre ve en kısası 4,5 santimetre olan oy pusulaları arasından seçimlerini yapacak.

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Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Geçersiz Oyların Belirlenmesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların hangi durumlarda geçerli ve hangi durumlarda geçersiz sayılacağını net bir şekilde belirledi.

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Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

İşte geçersiz sayılacak oy pusulaları:

📌Sandık kurulu mührü ve filigranı bulunmayan oy pusulaları

📌"Evet" veya "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları

📌Birden fazla siyasi partiye veya adaya mühür basılmış oy pusulaları

📌Bütünlüğü bozulmuş veya özel işaretler içeren oy pusulaları

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Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Geçerli Oy Kullanımı

Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları ve oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumları da YSK açıkladı.

Buna göre:

📌Kazayla yırtılmış ama bütünlüğü bozulmamış oy pusulaları

📌Lekelenmiş ama özel işaret amacı güdülmediği anlaşılan oy pusulaları

📌"Tercih" veya "evet" mührünün çizgili bölgeye taşmış olması durumunda bile oylar geçerli sayılacak