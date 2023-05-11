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Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugün köşesinde "Bu kadar açık, ötesi yok!" başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Babaoğlu, kısa ve net ifadelerle seçim günü sandığına giderken ve oy atarken sorulacak tek soruyu okuyucularıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:48
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Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmeye hazırlanıyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, kısa ve net ifadelerle seçim günü sandığa giderken ve oy atarken sorulacak tek soruyu okuyucularıyla paylaştı.

İşte Babaoğlu'nun "Bu kadar açık, ötesi yok!" başlıklı yazısı:

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Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...

Bu kadar açık, ötesi yok!

Öylesi böylesi...
Şu problem, bu sıkıntı...
Ama mama...
Hepsi tamam!

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Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...

Ancak durup bir sorun...
Kandil'in cumhurbaşkanı adayı kim?
Pensilvanya'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Bir daha sorun...
Bir daha...

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Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...

Cevap ne kadar açık, değil mi?
Bu kadar açık bir cevabı göremeyecek kadar karanlıkta kalmış olabilir misiniz?

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Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...

Olmayın!
Saflar ne kadar belirgin değil mi?