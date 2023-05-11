11 Mayıs 2023, Perşembe
Oy atarken hesaplayacağınız nokta: Etrafınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatın...
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugün köşesinde "Bu kadar açık, ötesi yok!" başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Babaoğlu, kısa ve net ifadelerle seçim günü sandığına giderken ve oy atarken sorulacak tek soruyu okuyucularıyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:48
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19