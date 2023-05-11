Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP'li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

Gaziantep'te CHP'lilerin AK Partili 4 genci yaraladığı ve CHP'li meclis üyesinin havaya ateş ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Gençlerden Burak Bakar, "CHP'li meclis üyesi, 'Bunların birkaç tanesini öldüreyim' gibi laflar etti" dedi.

Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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