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Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP'li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

Gaziantep'te CHP'lilerin AK Partili 4 genci yaraladığı ve CHP'li meclis üyesinin havaya ateş ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Gençlerden Burak Bakar, "CHP'li meclis üyesi, 'Bunların birkaç tanesini öldüreyim' gibi laflar etti" dedi.

Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:55
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Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP’li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde, önceki akşam CHP'li bir grubun, bir AVM yakınına açtıkları stantta seçim çalışması yürüten AK Partili gençlere saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

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Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP’li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim
Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, CHP'li grubun önce ellerindeki parke taşlarıyla AK Partili gençleri, ardından da AK Parti'nin seçim otobüsünü taşladıkları görüldü.
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Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP’li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim
Görüntülerde, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açan ve olaydan sonra gözaltına alınan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar da yer aldı.
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Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP’li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim
Bu arada Atar'ın kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP’li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdülhamit Gül, yaralı gençleri ziyaret ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.