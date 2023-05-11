11 Mayıs 2023, Perşembe
Gözlerini kan bürümüş bunların! CHP'li meclis üyesi AK Partili gençlerin canına kastetti: Bunların birkaç tanesini öldüreyim
Gaziantep'te CHP'lilerin AK Partili 4 genci yaraladığı ve CHP'li meclis üyesinin havaya ateş ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Gençlerden Burak Bakar, "CHP'li meclis üyesi, 'Bunların birkaç tanesini öldüreyim' gibi laflar etti" dedi.
Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:55
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15