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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?
Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kararları açıkladı. Alınan yeni tedbirler neticesinde seyahat yasağı devreye sokuldu. Hal böyle olunca vatandaşlar seyahat izni ve hangi koşullarda seyahat edebileceğini sorgulamayı sürdürüyor. İşte, otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 22:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 22:02
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