Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı sonrasında seyahat kısıtlaması kararı alındı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında seyahat edecek vatandaşlar hangi kısıtlamaların yer aldığını merak ediyor. İşte, otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?