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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kararları açıkladı. Alınan yeni tedbirler neticesinde seyahat yasağı devreye sokuldu. Hal böyle olunca vatandaşlar seyahat izni ve hangi koşullarda seyahat edebileceğini sorgulamayı sürdürüyor. İşte, otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

Giriş Tarihi: 13.04.2021 22:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 22:02
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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı sonrasında seyahat kısıtlaması kararı alındı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında seyahat edecek vatandaşlar hangi kısıtlamaların yer aldığını merak ediyor. İşte, otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GERİ GELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyeceği açıklandı.

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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS RİSK GRUPLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

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Otobüsle seyahat yapmak yasak mı? Özel araçla seyahat etmek yasak mı, izin gerekiyor mu?

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri,