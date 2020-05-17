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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından yasakların ne zaman kalkacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 17:48
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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

Son dakika... Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak iline uygulanan şehirler arası araç giriş-çıkış yasağı daha sonra 15 ile düşürüldü. Normalleşme takvimi için çalışmalar devam ederken, seyahat yasağının ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerine giriş-çıkış yasağı devam ediyor.

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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış yasağı 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.

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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'SEYAHAT KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi.