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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından yasakların ne zaman kalkacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 17:48
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