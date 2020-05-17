Son dakika... Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak iline uygulanan şehirler arası araç giriş-çıkış yasağı daha sonra 15 ile düşürüldü. Normalleşme takvimi için çalışmalar devam ederken, seyahat yasağının ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...