Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday spor mülakatları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. 11 bin 837 polisin alınacağı POMEM 28. dönem hakkında gelecek açıklamalarda merak ediliyor. Başvurular Aralık ayında tamamlanmıştı. İşte, 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?