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Haberler Galeri Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor mülakatlarına hazırlanan adaylar tarih açıklamasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar sonrasında mülakat tarihleri belli olacak. 11 bin 837 polisin alınacağı POMEM 28. dönem içinde detaylar merak ediliyor. İşte, 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 21:21
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Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday spor mülakatları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. 11 bin 837 polisin alınacağı POMEM 28. dönem hakkında gelecek açıklamalarda merak ediliyor. Başvurular Aralık ayında tamamlanmıştı. İşte, 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aralık ayında başvuruları yapılan POMEM sınavından önce sağlık kontrolleri de tamamlandı. Fiziki yeterlilik olarak yapılacak olan sınavın tarihi henüz açıklanmadı.

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Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

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Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

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Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.