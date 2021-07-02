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Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?
27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor mülakatlarına hazırlanan adaylar tarih açıklamasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar sonrasında mülakat tarihleri belli olacak. 11 bin 837 polisin alınacağı POMEM 28. dönem içinde detaylar merak ediliyor. İşte, 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?