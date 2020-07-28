28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atamalarının detayları belli oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:21
  • 1
  • 11
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar 6-25 Temmuz'da sözlü sınava katılmıştı. MEB tarafından sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar tercihlerin tarihini araştırmaya başladılar. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB atama takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde sonuçların 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Saatle ilgili resmi bir açıklama olmasa da sonuçlar öğlen saatlerinde erişime açıldı. Bugün açıklanan sonuçlar için gözler MEB'in resmi internet adreslerine yönelmişti.

  • 3
  • 11
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB atama takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde sonuçların 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Sonuçlar öğle saatlerinde erişime açıldı.

MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 11
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

  • 5
  • 11
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.