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20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atamalarının detayları belli oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:21
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