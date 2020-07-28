Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar 6-25 Temmuz'da sözlü sınava katılmıştı. MEB tarafından sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar tercihlerin tarihini araştırmaya başladılar. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...