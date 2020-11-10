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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM'den resmi açıklama! KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları... ÖSYM'den resmi açıklama! KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları...
KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan binlerce kişi heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçlar ile ilgili ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Peki, 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:07
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Önlisans oturumuna katılan adaylar sınav sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. ÖSYM tarafından sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.