İlk kez gün yüzüne çıktı! İşte Atatürk'ün cenaze töreninden çarpıcı kareler...

Ankara Üniversitesi, 82 yıl önce ebediyete intikal eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinden oluşan üniversite arşivindeki fotoğrafları paylaştı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinde çekilen ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivinde tutulan 36 fotoğrafın birçoğunun ilk kez gün yüzüne çıktığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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