10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:59
  • 1
  • 28
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

29 Ekim 1925'de Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

8 Temmuz 1923'de Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım'ın ailesinin Ankara'yı ziyaretlerinde. Baba Uşakızade Muammer Bey, Baldızları Rukiye Hanım, Vecihe Hanım ve Kayınvaidesi Advıye Hanım.

  • 3
  • 28
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

20 Mart 1923'de Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım, Konya'da.

  • 4
  • 28
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

4 Mart 1923'de Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım, Fethi Okyar ve eşi Galibe Hanım ile Çankaya Köşkü'nün bahçesinde.

  • 5
  • 28
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı

14 Temmuz 1929'da Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Gazi Orman Çiftliği'nde.