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10 Kasım 2020, Salı
Haberler Galeri Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:59