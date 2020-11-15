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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB resmen açıkladı: Okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim... MEB resmen açıkladı: Okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Okullar yeniden kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere sınıflar 21 Eylül tarihinden itibaren kademeli olarak okullara dönüş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli olarak okullara dönüş sağlandığını ve diğer sınıflar içinde karar alınacağını açıklamıştı. Ancak günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar Kasım ara tatilinden sonra alınak kararı araştırmaya başladı. İşte, okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:00
Okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Sorularının yanıtı son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli olarak okullara dönüş için salgının seyri belirli olacak demişti. Vaka sayısında yaşanan artış sonrasında okulların yeniden kapanıp kapanmayacaği merak edilen hususlar arasında yer alıyor. 21 Eylül'de okul öncesi, 1,2,3,4 ve 2 Kasım'da 5,9. sınıflar okullarda yüz yüze eğitime başladı. İşte, okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM BU HAFTA BİTİYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin iptaline yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir. Okullar hakkında son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.