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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama! 2020 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama! 2020 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından güz yarıyılı online vize sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:29
ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı 11 Aralık'ta tamamlandı. Vize sınavına katılan binlerce aday sonuçları heyecanla bekliyor. Atatürk Üniversitesi tarafından sınavın soru ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA
ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına göre, 2020-2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.