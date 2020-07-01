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ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Üniversite tercih dönemi öncesinde puanlarını merak eden öğrenciler ve velileri ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 14:03Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 14:10