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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

Türkiye corona virüsle mücadelesini tüm tedbirler eşliğinde sürdürürken, Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasından elde edilen verilere göre İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe corona görünümü belli oldu. Uygulamada kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri temsil ediyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs tablosunda son durum...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 15:23
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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle beraber ilçe ilçe, sokak sokak coronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Uygulamada kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri temsil ediyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs tablosunda son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

Hayat Eve Sığar Uygulaması, vatandaşları yeni tip coronavirüs (Covid-19) konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve salgınla ilgili riskleri en az seviyeye indirmeyi ve yayılımı önlemeyi amaçlıyor.

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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

Türkiye genelinde coronavirüs yoğunluk haritasına erişmenin mümkün olduğu uygulamaya göre kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri temsil ediyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk tablosu...

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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

İSTANBUL
Zeytinburnu

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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

Avcılar