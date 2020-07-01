İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs dağılımı

Türkiye corona virüsle mücadelesini tüm tedbirler eşliğinde sürdürürken, Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasından elde edilen verilere göre İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe corona görünümü belli oldu. Uygulamada kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri temsil ediyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs tablosunda son durum...