06 Haziran 2022, Pazartesi
ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
Son dakika... KPSS lisans başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM tarafından KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı geldi. Lisans ve ÖABT oturumlarına katılacak adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 24 Mayıs'ta başlayan başvurular 6 Haziran'da yani bugün sona erecek. Peki, 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:26
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