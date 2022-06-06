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Haberler Galeri ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

Son dakika... KPSS lisans başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM tarafından KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı geldi. Lisans ve ÖABT oturumlarına katılacak adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 24 Mayıs'ta başlayan başvurular 6 Haziran'da yani bugün sona erecek. Peki, 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:26
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ÖSYM’den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS Lisans başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kamuıya memur olarak atanmak isteyen adaylar, KPSS sınavlarına katılarak aldıkları puanlar ile tercih yapacaklar. KPSS Lisans ve ÖABT'ye hazırlanan adaylardan henüz başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM’den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 115,00 TL

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ÖSYM’den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Sınav ücreti yatırma işlemleri, aşağıdaki bankalar aracılığıyla yapılabilecek:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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ÖSYM’den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

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ÖSYM’den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

İşte 2022 KPSS Lisans sınav tarihleri:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022