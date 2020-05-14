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CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, şu anki şartlarda salgının kontrol altında olduğunu bildirdi. Koronavirüs tablosuna göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı ilk kez 1000'in altına düştü. Toplam iyileşen hasta sayısı, mevcut vaka sayısını geçti. Peki, corona virüsü il il vaka sayısı açıklandı mı? Türliye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar, kaç kişi öldü? İşte 14 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:31Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:44