CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 350 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bin 232 olarak açıklandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösterirken ilk defa yoğun bakım hasta sayısı 1000'in altına düştü. Türkiye'deki son durumu yakından takip eden vatandaşlar il il vaka sayılarını araştırmaya başladılar. Peki, corona virüsü il il vaka sayısı açıklandı mı? Türliye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar, kaç kişi öldü? İşte 14 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...