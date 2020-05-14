14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, şu anki şartlarda salgının kontrol altında olduğunu bildirdi. Koronavirüs tablosuna göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı ilk kez 1000'in altına düştü. Toplam iyileşen hasta sayısı, mevcut vaka sayısını geçti. Peki, corona virüsü il il vaka sayısı açıklandı mı? Türliye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar, kaç kişi öldü? İşte 14 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:44
  • 1
  • 24
CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 350 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bin 232 olarak açıklandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösterirken ilk defa yoğun bakım hasta sayısı 1000'in altına düştü. Türkiye'deki son durumu yakından takip eden vatandaşlar il il vaka sayılarını araştırmaya başladılar. Peki, corona virüsü il il vaka sayısı açıklandı mı? Türliye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar, kaç kişi öldü? İşte 14 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

  • 2
  • 24
CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 13 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 143.114 oldu. Koronavirüs nedeniyle 3.952 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 998, toplam entube hasta sayısı 535 olarak açıklanırken, 101.715 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 3
  • 24
CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 24
CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları:

  • 5
  • 24
CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

İL İL VAKA SAYISI

10 Nisan'da açıklanan vaka sayıları:

İstanbul: 28014
İzmir: 2884
Ankara: 2032
Kocaeli: 1702
Konya: 1690
Bursa: 1545
Sakarya: 1014
Isparta: 602
Yalova: 491
Zonguldak: 463