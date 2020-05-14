Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

Son dakika haberi... Denize girmek yasak mı? Plajlar ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle sahillere girişe kısıtlama getirilmişti. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, plajların ne zaman açılacağı oldu. Meteoroloji bu hafta sonu hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış olacağını açıkladı. Peki, denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin'de denize girmek serbest mi?