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Haberler Galeri Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

Son dakika haberi... Denize girmek yasak mı? Plajlar ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle sahillere girişe kısıtlama getirilmişti. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, plajların ne zaman açılacağı oldu. Meteoroloji bu hafta sonu hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış olacağını açıkladı. Peki, denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin'de denize girmek serbest mi?

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:35
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Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

Son dakika... Plajlar ne zaman açılacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin'de denize girmek yasak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Bu gelişmelerin ardından denizde girmenin yasak olup olmadığın araştırılmaya başlandı. Peki, denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

DENİZDE GİRMEK YASAK MI?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda yurt genelinde denize girmek yasaklandı. Normalleşme planı çerçevesinde plajların ne zaman açılacağı yönünde resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

METEOROLOJİDEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.

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Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.