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Haberler Galeri ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt yaptıracakları üniversiteleri öğrenen öğrenciler kayıt takvimini beklerken, henüz bir programa yerleşemeyen öğrenciler de ek tercih takvimini beklemeye başladı. YKS ek tercihler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:08
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ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022-2023 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS'nin ardından tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Peki, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILAAK?

ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercih kılavuzu ile birlikte ek tercih tarihleri belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için ek tercih kapsamındaki üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. Detaylar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.