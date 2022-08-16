ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt yaptıracakları üniversiteleri öğrenen öğrenciler kayıt takvimini beklerken, henüz bir programa yerleşemeyen öğrenciler de ek tercih takvimini beklemeye başladı. YKS ek tercihler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar nedir? İşte cevaplar...