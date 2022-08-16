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Haberler Galeri AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık lise kayıt tarihleri merakla araştırılıyor. Herhangi bir nedenle eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğreniler kayıtların başlayacağı tarihi merak ediyor. Yeni döneme sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 15:10
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AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görecek ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, 2022-2023 1. dönem kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Yeni dönem için geri sayım başlarken, kayıtların hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyor. Peki, AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri bellli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 1. dönem AÖL kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB tarafından AÖL kayıt tarihleri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.