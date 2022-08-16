AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görecek ve ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, 2022-2023 1. dönem kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Yeni dönem için geri sayım başlarken, kayıtların hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyor. Peki, AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri bellli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...