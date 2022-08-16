16 Ağustos 2022, Salı
AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık lise kayıt tarihleri merakla araştırılıyor. Herhangi bir nedenle eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğreniler kayıtların başlayacağı tarihi merak ediyor. Yeni döneme sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 15:10
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