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Haberler Galeri ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek YKS ek tercihler 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ek yerleştirme yapacak öğrenciler, ek tercih ücretinin ne kadar olduğunu ve nereye yatırılacağını araştırıyor. 2020 YKS ek tercih ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 10:37
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ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS ek tercih işlemleri bugün başlıyor. 23 Eylül'e kadar devam edecek ek tercihlerin detayları merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ek tercihleri gerçekleştirecek öğrenciler ek tercih ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2020 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.