ÖSYM YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek YKS ek tercihler 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ek yerleştirme yapacak öğrenciler, ek tercih ücretinin ne kadar olduğunu ve nereye yatırılacağını araştırıyor. 2020 YKS ek tercih ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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