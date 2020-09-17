HaberlerGaleriMEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...
MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Son dakika... 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü okullarda başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı. Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala 8. ve 12. sınıf başta olmak üzere tüm sınıfların ne zaman okula başlayacağı merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman okula başlayacak? İşe ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 11:49Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:04