8. VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.