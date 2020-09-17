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Haberler Galeri MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Son dakika... 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü okullarda başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı. Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala 8. ve 12. sınıf başta olmak üzere tüm sınıfların ne zaman okula başlayacağı merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman okula başlayacak? İşe ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:04
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MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Son dakika... 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim döneminin yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile birlikte yürüyeceği bir planlama yapıldı. Bakan Selçuk, 21 Eylül'de okul öncesi öğrenciler ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrenciler için okulların açılacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de tüm sınıfların hangi tarihte açılacağı oldu. Peki, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman okula başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

21 EYLÜL'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

8. VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında eğitim-öğretime dair flaş açıklamalar yaptı.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

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MEB 2020: 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

SİZ ÇOCUĞUNUZU OKULARA GÖNDERİR MİYDİNİZ?

Veriye dayalı olarak karar vermeyi tercih ederim. Korona virüs küresel bir konu. Velilerin kaygı duyması normaldir. Biz riski en aza indirdiğimiz seviyede tuttuk.