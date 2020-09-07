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Haberler Galeri ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2020 YKS üniversite kayıtları tamamlandı. 2020 YKS yerleştirmelerinin tamamlanması ile birlikte herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini araştırmaya başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 09:55
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ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler üniversite kayıtlarını gerçekleştirdiler. Şimdi ise ek tercih dnemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite boş kontenjanlar ve ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.