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ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 Üniversite boş kontenjan açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2020 YKS üniversite kayıtları tamamlandı. 2020 YKS yerleştirmelerinin tamamlanması ile birlikte herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini araştırmaya başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 09:55
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