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Haberler Galeri Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler hem yurt başvurularını hem de burs ve kredi başvurularını yapmak için sabırsızlanıyor. Yeni döneme ilişkin KYK başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği KYK başvuru tarihleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 09:30
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Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında KYK yurt ve burs başvuru tarihleri yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini bekliyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz duyurulmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2019 yılında burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim 2019 tarihlerinde alınmıştı. 2020-2021 burs kredi başvurlarının da ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

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Açıklama geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK başvuruları ne zaman?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.