Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman? EGM tarafından geçtiğimiz günlerde en az lise mezunu bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişte olan vatandaşlar, 2020 1. dönem alımların hangi tarihlerde yapılacağını sorguluyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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