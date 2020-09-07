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Haberler Galeri Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman? EGM tarafından geçtiğimiz günlerde en az lise mezunu bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişte olan vatandaşlar, 2020 1. dönem alımların hangi tarihlerde yapılacağını sorguluyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 10:28
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Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından en az lise ve dengi okul mezunu 400 erkek bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Bekçiler, 2016 yılında yeniden göreve başlamıştı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, balımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? İşte cevaplar...

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Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

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Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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Heyecan dorukta! Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.