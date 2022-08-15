15 Ağustos 2022, Pazartesi
ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?
YKS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecini bekleyen öğrenciler şimdiden taban puan ve boş kontenjanları araştırmaya başladı. Konu hakkında merka edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:31
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