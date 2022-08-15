ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM YKS boş kontenjan ve taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini beklemeye başladı. Bu kapsamda en çok merka edilenler arasında üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar yer aldı. Peki, ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...