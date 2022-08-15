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Haberler Galeri ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

YKS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecini bekleyen öğrenciler şimdiden taban puan ve boş kontenjanları araştırmaya başladı. Konu hakkında merka edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:31
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ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM YKS boş kontenjan ve taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini beklemeye başladı. Bu kapsamda en çok merka edilenler arasında üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar yer aldı. Peki, ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. Detaylar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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ÖSYM YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 YKS 2. ek tercih üniversite boş kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.