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Haberler Galeri YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınan YKS tercihlerinin sonuçları bgugün açıklandı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için gerçekleştirilen YKS tercihlerinin ardından yerleşemeyen öğrenciler için sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Peki, YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:29
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YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

YKS yerleşemeyenler ne yapacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 YKS tercihleri için bekleyiş sona erdi. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapan öğrenciler, merakla sonuçları bekliyordu. Bugün erişime açılan sonuçların ardından YKS ek tercih takvimi araştırılmaya başlandı. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler "YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILAAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS ek tercih takvimi henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından bugün içerisinde 2. tercih takviminin açıklanması bekleniyor. Ek tercih tarihleri açıklanr açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.