15 Ağustos 2022, Pazartesi
YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?
YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınan YKS tercihlerinin sonuçları bgugün açıklandı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için gerçekleştirilen YKS tercihlerinin ardından yerleşemeyen öğrenciler için sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Peki, YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:29
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