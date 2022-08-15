YKS yerleşemeyenler ne yapacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 YKS tercihleri için bekleyiş sona erdi. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapan öğrenciler, merakla sonuçları bekliyordu. Bugün erişime açılan sonuçların ardından YKS ek tercih takvimi araştırılmaya başlandı. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler "YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...