12 Temmuz 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?
DGS soruları ve cevapları yayınlandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen DGS'nin sonuçları heyecanla bekleniyordu. 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavının tamamlanmasının ardından soru ve cevaplarını görüntülemek isteyen adaylar, bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı. İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 13:47
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12