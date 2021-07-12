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Haberler Galeri ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS soruları ve cevapları yayınlandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen DGS'nin sonuçları heyecanla bekleniyordu. 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavının tamamlanmasının ardından soru ve cevaplarını görüntülemek isteyen adaylar, bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı. İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 13:47
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ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının soruları ve cevapları ile sonuçları heyecanla ekleniyor. 2021-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak. Peki, DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavının soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen soru ve cevapları bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 DGS sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.