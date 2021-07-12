ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının soruları ve cevapları ile sonuçları heyecanla ekleniyor. 2021-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak. Peki, DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...