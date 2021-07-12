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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan araştırmacılar ABD'de hayvanlar üzerindeki testlerin sonuçlarını açıkladı. Bir aşı uygulamasının koronavirüse karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi. ABD'deki araştırmacılar aşısının 'etkili bağışıklık' ve 'sıfır virüs yayılımı' gösterdiği sonucuna ulaştı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 13:09
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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor

ABD'de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkili bağışıklık ve sıfır virüs yayılımı gösterdiği sonucuna ulaştı.

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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor

Financial Express'in haberine göre, hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, tek doz ve geleneksel aşılardan farklı olarak sprey yoluyla burundan alınan Kovid-19 aşısının bağışıklık ve yayılım açısından yüzde 100 etkinliğe sahip olduğu bulgusuna ulaştı.

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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor

Araştırmacılar, burundan alınan tek doz aşının farelerde Kovid-19'a karşı yüzde 100 etkinlik sağladığını ve virüsün hayvandan hayvana bulaşmasını engellediğini buldu.

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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor

Georgia ve Iowa üniversitelerinden ortak bir ekip tarafından yürütülen araştırmaya dair bulgular, Science Advances dergisinde yayımlandı.

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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor

Sadece tek doz olarak uygulanan aşının, normal buzdolabı sıcaklığında 3 aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.