12 Temmuz 2021, Pazartesi
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ABD flaş araştırma! O koronavirüs aşısı yüzde 100 koruyor
Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan araştırmacılar ABD'de hayvanlar üzerindeki testlerin sonuçlarını açıkladı. Bir aşı uygulamasının koronavirüse karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi. ABD'deki araştırmacılar aşısının 'etkili bağışıklık' ve 'sıfır virüs yayılımı' gösterdiği sonucuna ulaştı.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 13:09
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