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Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
Jandarma subay ve astsubay alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 300 subay ve 1000 astsubay erkek öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular 3 Temmuz'da başladı. Jandarma subay ve astsubay kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 13:31Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:38