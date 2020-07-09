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Haberler Galeri Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

Jandarma subay ve astsubay alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 300 subay ve 1000 astsubay erkek öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular 3 Temmuz'da başladı. Jandarma subay ve astsubay kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:38
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Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

Jandarma subay ve astusbay alımı başvuru ne zaman bitiyor? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alımı için başvurular 3 Temmuz'da başladı. Jandarma subay ve astsubay kadrolarında görev almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, Jandarma subay alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

JANDARMA SUBAY ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 3 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

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Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

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Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

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Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?

c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)