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09 Eylül 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Metrobüste metroda sırt sırta yolculuk! Vatandaştan "Belediye seferleri artırsın " çağrısı Metrobüste metroda sırt sırta yolculuk! Vatandaştan "Belediye seferleri artırsın " çağrısı
İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 09.09.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 10:09
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu yasağı getirilmesine rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı.
Yolculuklarda özellikle kapı önlerinde büyük yığılmalar göze çarptı. Bazı duraklarda gelen araçlara binilemedi veya yolcular inmekte zorlandı.
Sosyal mesafeye uyulmayan yerler arasında metro ilk sırayı aldı. Yenikapı- Kirazlı arasındaki seferlerde araçlarda adım atacak yer kalmadı
VATANDAŞTAN "BELEDİYE SEFERLERİ ARTIRSIN " ÇAĞRISI
Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü.