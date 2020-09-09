Metrobüste metroda sırt sırta yolculuk! Vatandaştan "Belediye seferleri artırsın " çağrısı

İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti.