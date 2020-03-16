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ÖSYM son dakika: YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! 2020 YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama
Son dakika... 2020 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyorlardı. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada, sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2020 YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 14:25
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