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Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?

Corona virüsü son durum nedir? Corona virüsü ölü sayısı kaç? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Corona virüsüne ilişkin son bilgiler canlı harita üzerinden aktarılıyor. Gelen son verilere göre, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi arttı. Türkiye'de corona virüsü vakasının toplam 18 kişide görüldüğü bildirildi. Peki, corona virüsü son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var? İşte corona virüsü canlı haritası...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 16:10
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Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?

Corona virüsü ölü sayısı kaç oldu? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayıldı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü bulaşan ülkeler, vaka sayısı, ölü sayısı gibi güncel bilgilerin derlendiği "Worlddometer" internet sitesi üzerinde son veriler paylaşıldı. Buna göre, İran'da ölü sayısı 853 oldu. Peki, corona virüsü son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var? İşte corona virüsü canlı haritası...

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Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?

CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İşte corona virüsünde yaşanan son gelişmeler:

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

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Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.

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Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?

Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.

Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.

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Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?

İRAN ÖLÜ SAYISI

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1053 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.