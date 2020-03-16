Corona virüsü canlı haritası! Son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var?
Corona virüsü son durum nedir? Corona virüsü ölü sayısı kaç? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Corona virüsüne ilişkin son bilgiler canlı harita üzerinden aktarılıyor. Gelen son verilere göre, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi arttı. Türkiye'de corona virüsü vakasının toplam 18 kişide görüldüğü bildirildi. Peki, corona virüsü son durum nedir? Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü nerelerde var? İşte corona virüsü canlı haritası...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 14:05Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 16:10