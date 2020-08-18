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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 YKS tercih işlemleri 14 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Üniversitelerin açılacağı tarihin belli olmasının ardından en çok merak edilen konular arasında YKS tercih sonuçları yer aldı. Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:44
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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala kayıt yapacak olan öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladılar. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda üniversite kayıt tarihleri açıklanmıştı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 28 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.