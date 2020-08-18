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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 YKS tercih işlemleri 14 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Üniversitelerin açılacağı tarihin belli olmasının ardından en çok merak edilen konular arasında YKS tercih sonuçları yer aldı. Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:33Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:44