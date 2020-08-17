AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle belirlenen tarihten geç sürede yapılan AÖL sınav sonuçları merak ediliyor. Saatlerin ilerlemesi sonrasında adaylar sonuçların neden açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...