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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adaylar, AÖL sonuçlarının neden açıklanmadığını merak ediyor. 25-26 Temmuz tarihinde yapılan sınav sonuçları bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 23:42
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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle belirlenen tarihten geç sürede yapılan AÖL sınav sonuçları merak ediliyor. Saatlerin ilerlemesi sonrasında adaylar sonuçların neden açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI? SAAT KAÇT AÇIKLANIR?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.