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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adaylar, AÖL sonuçlarının neden açıklanmadığını merak ediyor. 25-26 Temmuz tarihinde yapılan sınav sonuçları bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 23:42
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