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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte milyonlarca üniversite adayı yeni döneme hazırlıklarını hızlandırdı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapacak öğrenciler, tercih dönemi öncesinde aldıkları puanları merak ediyor. 2021 YKS sürecinde şimdi ise sıra sınav sonuçlarında. Peki, YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021 10:52
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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS TYT AYT YDT oturumlarına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından sınav sonuçları ve tercih dönemine ilişkin açıklama geldi. Peki, YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.