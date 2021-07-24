ÖSYM son dakika: YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte milyonlarca üniversite adayı yeni döneme hazırlıklarını hızlandırdı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapacak öğrenciler, tercih dönemi öncesinde aldıkları puanları merak ediyor. 2021 YKS sürecinde şimdi ise sıra sınav sonuçlarında. Peki, YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...