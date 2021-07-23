Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları geri gelecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası en çok merak edilenlerden biri de yasakların yeniden başlayıp başlamayacağı oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dünkü tabloya göre, vaka sayısı 9.586 olduğu duyuruldu. Peki, Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.07.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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