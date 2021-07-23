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Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları geri gelecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası en çok merak edilenlerden biri de yasakların yeniden başlayıp başlamayacağı oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dünkü tabloya göre, vaka sayısı 9.586 olduğu duyuruldu. Peki, Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 16:36
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Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşılama süreci titizlikle yürütülürken, kısıtlamaların kalkmasının ardından vaka sayısında artış yaşandı. Temmuz ayının başlarında 4.891'e kadar düşen vaka sayısı ay sonlarına doğru artışa geçti ve 9.586'ya kadar yükseldi. İki haftada iki katına çıkan vaka sayısının ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Peki, Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

AĞUSTOS'TA YASAKLAR YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalar ile ilgili detayların açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vakalarının 10 bine yaklaşması sonrası bir açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, ''Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım'' ifadelerini kullandı.

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Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

İSTANBUL'DA, 11 MİLYON 839 BİN 528 DOZ KOVİD-19 AŞISI YAPILDI

İstanbul'da, toplam 11 milyon 839 bin 528 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi.

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Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da, 1. doz 7 milyon 346 bin 727 'yüzde 63.1', 2. doz 3 milyon 951 bin 911, 3. doz 540 bin 890. Toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim." ifadelerini kullandı.