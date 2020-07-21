Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavları için hazırlıklar sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına kayıt işlemleri devam ediyor. Mezun olmaya hazırlanan öğrenciler yaz okulu sınavları konusunda detayları merak ediyor. AÖF tarafından yaz okulu duyurusu yayımlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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