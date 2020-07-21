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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavları için hazırlıklar sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına kayıt işlemleri devam ediyor. Mezun olmaya hazırlanan öğrenciler yaz okulu sınavları konusunda detayları merak ediyor. AÖF tarafından yaz okulu duyurusu yayımlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:46
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınav tarihleri açıklandı. Yaz okulu sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava hazırlanan öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınavın nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2019-2020 yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?

Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.