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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS ek tercih süreci devam ederken, adaylar ücretin hangi bankaya yatırılacağını merak ediyor. İlk yerleştirme sürecinde umduğunu bulamayan adaylar, ek tercih sürecinde başvuru işlemlerini tamamlıyor. Üniversite ek tercihleri 24 Eylül 2020 tarihine kadar ödenebilecek. YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 22:48
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ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercihleri 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversiteye yerleşmede ikinci tercih şansını deneyecek olan adaylar, YKS ek tercih ücretlerini tercih kılavuzunda yer alan bankalara yatıracaklar. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih işlemleri yapılmaya başlandı. YKS ek tercihleri 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar ek yerleştirme ücretini 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59'a kadar kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırabilecekler. Ücret ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.

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ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.

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ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

EK TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır.

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ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)