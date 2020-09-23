ÖSYM son dakika: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS ek tercih süreci devam ederken, adaylar ücretin hangi bankaya yatırılacağını merak ediyor. İlk yerleştirme sürecinde umduğunu bulamayan adaylar, ek tercih sürecinde başvuru işlemlerini tamamlıyor. Üniversite ek tercihleri 24 Eylül 2020 tarihine kadar ödenebilecek. YKS ek tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...