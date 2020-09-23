KYK başvurusu için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, ne zaman?
KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Üniversitelerin açılması için gün sayan öğrenciler KYK başvuru tarihini merak ediyor. Eylül ayının sonlarını yaşadığımız günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuru süreci Ağustos ayında yapılıyordu. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 19:52
KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.KYK yurt ve burs başvuruları için gelecek son dakika açıklaması milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayında alınan yurt başvuruları bu sene pandemi nedeniyle ertelendi. YKS tercihleri sonrasında KYK başvuru süreci öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;
KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ''Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru
yapacaklardır.
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ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.