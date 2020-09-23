KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.KYK yurt ve burs başvuruları için gelecek son dakika açıklaması milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayında alınan yurt başvuruları bu sene pandemi nedeniyle ertelendi. YKS tercihleri sonrasında KYK başvuru süreci öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi, ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...