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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?
Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Normalleşme sürecinde açılan düğün salonları belirli kısıtlamalar dahilinde çalışmaya devam ediyor. Son günler korona vakalarında artış görülmesinin ardından düğün, nikah ve kına gecesi salonlarının bazı illerde yeninden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Düğün yapmak için gün sayanlar yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 20:18
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