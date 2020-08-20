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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?

Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Normalleşme sürecinde açılan düğün salonları belirli kısıtlamalar dahilinde çalışmaya devam ediyor. Son günler korona vakalarında artış görülmesinin ardından düğün, nikah ve kına gecesi salonlarının bazı illerde yeninden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Düğün yapmak için gün sayanlar yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 20:18
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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?

Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının sonuna geldiğimiz günlerde düğün yapacaklar İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgelerini yakından takip ediyor. Normalleşme sürecinde 15 Haziran tarihinde nikah salonları, 1 Temmuz 2020 tarihinde ise düğün salonları belirli kısıtlamalar şartıyla yeniden açıldı. Peki, Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?

DÜĞÜNLER İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bazı illerde düğünlere sınırlama getirildi. İşte bazı illerde düğünler ile ilgili alınan kararlar:

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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?

ANKARA

Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.

Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 'Hayat eve sığar' (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı.

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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?

MALATYA

Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.

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Düğünler iptal edildi mi, yeni yasak geldi mi? Nikah, kına, düğün yeniden yasaklanıyor mu?

KÜTAHYA

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: