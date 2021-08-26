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ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS tercih sonuçları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta açıklanan YKS sınav sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. İşte, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?