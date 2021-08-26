ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılmasına kısa süre kala tercih sonuçlarını bekliyor. İşte, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?