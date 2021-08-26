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Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS tercih sonuçları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta açıklanan YKS sınav sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. İşte, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021 18:58
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ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılmasına kısa süre kala tercih sonuçlarını bekliyor. İşte, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.

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ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.