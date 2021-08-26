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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım da yer aldı. İşte tarihi programa damga vuran kareler...

Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:28
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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler
Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler
Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti.

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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler
Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler

Yıldız, programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye günün anısına hediye takdim etti.

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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler
Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler

Program sonunda anı fotoğrafı çekimi yapıldı.

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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler
Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler