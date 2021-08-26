Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı | Tarihi günde tarihi kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım da yer aldı. İşte tarihi programa damga vuran kareler...

Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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