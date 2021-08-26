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Haberler Galeri İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 4.346 personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımın yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021 22:42 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 22:42
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İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. 4.346 kişinin alımı yapılacakken, kadro dağılımı belli oldu. 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımın yapılacak. İşte, İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

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İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.