İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?

İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 4.346 personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımın yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?