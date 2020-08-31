Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ekim ayında açılması beklenen üniversiteler hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Bu açıklamanın gelmesiyle birlikte hibrit eğitim verecek üniversitelerin hangileri olduğu merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri hız kazandı. Peki, Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...