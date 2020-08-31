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Haberler Galeri ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Ekim ayında üniversitelerin açılması bekleniyor. Mart ayında koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, online eğitim verecek üniversiteler hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler açıklanan üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki, Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 19:00
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ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ekim ayında açılması beklenen üniversiteler hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Bu açıklamanın gelmesiyle birlikte hibrit eğitim verecek üniversitelerin hangileri olduğu merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri hız kazandı. Peki, Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM VERECEK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

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ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

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ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

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ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.