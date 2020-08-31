ANA SAYFA
ÖSYM son dakika! Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...
Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Ekim ayında üniversitelerin açılması bekleniyor. Mart ayında koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, online eğitim verecek üniversiteler hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler açıklanan üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki, Online eğitim veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte liste...
Giriş Tarihi: 31.08.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 19:00
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10